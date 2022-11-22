盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.18%報719.0元，成交1,321張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.18%，22日09:10報719.0元，成交1,321張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價上漲13.66%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲7.72%。台灣加權指數上漲2.33%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+441 張
  • 外資買賣超：+588 張
  • 投信買賣超：-221 張
  • 自營商買賣超：+74 張
  • 融資增減：-104 張
  • 融券增減：-46 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+26.89%

$12,689

原投組報酬率

+19.05%

$11,905

投組標的成分

  • 40%

    聯一光

    3441

  • 20%

    寶齡富錦

    1760

  • 20%

    八貫

    1342

  • 10%

    波若威

    3163

  • 10%

    摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞