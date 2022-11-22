盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.18%報719.0元，成交1,321張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.18%，22日09:10報719.0元，成交1,321張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲13.66%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲7.72%。台灣加權指數上漲2.33%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+441 張
- 外資買賣超：+588 張
- 投信買賣超：-221 張
- 自營商買賣超：+74 張
- 融資增減：-104 張
- 融券增減：-46 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.89%
$12,689
原投組報酬率
+19.05%
$11,905
投組標的成分
40%
3441
20%
1760
20%
1342
10%
3163
10%