敦吉Q2 EPS 1.24元小幅下滑 下半年再擴驗證新產能

敦吉 (2459-TW) 今 (18) 日公告自結，第二季稅後純益 1.41 億元，季增 10%，年減 7%，每股稅後純益 1.24 元，上半年稅後純益 2.7 億元，年減 8%，每股稅後純益 2.35 元；敦吉第二季三大事業群業績穩健，獲利為歷史同期第三高，展望下半年，敦吉預計持續擴充驗證產能，搶進 Wi-Fi 6E 市場。

敦吉第二季營收 18.29 億元，季增 14%，年增 2%，毛利率 18.92%，季減 1.52 個百分點，年減 0.33 個百分點，營益率 9.15%，季增 0.05 個百分點，年減 0.71 個百分點，稅後純益 1.41 億元，季增 10%，年減 7%，每股稅後純益 1.24 元。

敦吉上半年營收 34.29 億元，年增 3%，毛利率 19.62%，年減 0.66 個百分點，營益率 9.13%，年減 1 個百分點，稅後純益 2.7 億元，年減 8%，每股稅後純益 2.35 元。

細分三大事業群，敦吉驗證事業群上半年也取得 TAF 認可的 Wi-Fi 6E 歐盟 CE 與美國 FCC 測試實驗室資格，將持續在台灣、大陸華南與華東服務據點增購 RF 檢測設備，導入 5G NR 手機與 Wi-Fi 6 無線產品等測試技術，擴大服務項目。

敦吉通路、製造事業群維持穩健，其中，敦吉也看好電動車 / 機車、新型電源市場應用、IOT 物聯網等應用，代理電源相關各零組件模組開發如 SiC、ACF、SiN(散熱) 等皆有著墨，期能加速擴大市占率。