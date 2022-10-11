敦吉Q3毛利率26.9%寫新猷 EPS 2.18元同創高

敦吉 (2459-TW) 今 (11) 日公布第三季自結，受惠製造事業需求強勁，帶動產品組合顯著優化，單季毛利率一舉衝上 26.9%，創下歷史新高，稅後純益 2.84 億元，季增 101%，年增 36%，每股稅後純益 2.18 元，獲利也雙雙改寫新猷。

敦吉第三季營收 23.79 億元，季增 30%，年增 29%，毛利率 26.9%，季增 7.95 個百分點，年增 2.78 個百分點，營益率 16.37%，季增 7.25 個百分點，年增 2.6 個百分點，稅後純益 2.84 億元，季增 101%，年增 36%，每股稅後純益 2.18 元。

敦吉前三季營收 58.08 億元，年增 13%，毛利率 22.61%，年增 0.96 個百分點，營益率 12.1%，年增 0.67 個百分點，稅後純益 5.54 億元，年增 11%，每股稅後純益 4.53 元。

敦吉指出，第三季受惠製造事業群客戶拉貨力道強勁，營收不僅改寫同期新高，也帶動營收及獲利雙雙年增雙位數，尤其製造在三大事業中屬高毛利，也推升第三季毛利率再創高點。

區分三大事業，敦吉第三季製造事業比重達 49%，超越通路事業的 44%，驗證事業則為 7%，以獲利比重排序，貢獻最多的為製造事業，比重高達 82%，其次是驗證事業的 12%，最後則是通路事業的 6%。