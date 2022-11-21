神達二大事業明年拚增雙位數 擴大東南亞及印度產能

神達投控 (3706-TW) 今 (21) 日召開法說會，經營團隊認為，明年景氣看起來雖然不是那麼好，但二大事業子公司神雲、神數仍可望有雙位數成長，明年資本支出則將著重擴大東南亞及印度產能。

神達投控總經理何繼武分析，第四季營收將維持一定程度年增幅，全年將保持成長，展望明年，全球解封帶動的經濟成長並沒有想像中快，加上俄烏戰爭、中國動態清零延續，及升息導致企業投資成本增加等，都是變數。

何繼武指出，明年比今年更挑戰，整體景氣可能要到 2024 年才會回到 2019 年疫情爆發前的水準，但就神達而言，由於客戶並未集中在少數 1-2 家大公司，且業務涵蓋品牌與代工，機會相對較多，將把握機會續拚成長。

資本支出方面，何繼武表示，目前神達生產基地除台灣、中國外就是美國，現在希望在東南亞及印度增加生產基地，強化區域製造能力、降低斷鏈風險。

神達旗下雲端伺服器事業子公司神雲總經理林聰良指出，今年以來業績逐季成長，第四季估也與預期相差不大，美系客戶成長快速，CSP 也還會有成長，加上 AI、邊緣運算等特規應用，以及企業轉向雲端及公有雲等趨勢，明年業績可年增雙位數。

車用及工業電腦事業子公司神數總經理張樂羣則認為，消費性 B2C 產品需求還是較弱，B2B 產品直接出貨給車廠，隨部分區域車款上市較多，業績有顯著成長；智能工業產品線在北美、歐洲以及紐澳市場有突破，將扮演營運成長主要動能。

以神達投控各事業體營收占比來看，神雲占 79%；神數 13%；神達占 8%。