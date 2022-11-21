金馬影展指定貴賓禮盒！心焙雞精「宮廷級尊榮禮盒」奢華登場，送禮超人氣首選！

2022 第 59 屆金馬獎完美落幕，堅持「用心焙，用心陪」做出好雞精的「心焙雞精」，對於禮盒包裝、製作工序、食材用料的堅持，如同用心拍出好作品的電影人。心焙以宮廷「尊榮紫」限定禮盒，致敬金馬 59 入圍者及貴賓。

「紫色」在傳統美學中，具有優雅與高貴之意象。「心焙雞精」禮盒，運用牡丹圖騰營造設計層次感，時尚中帶著神秘奢華氣息，勾勒出皇室御用的尊貴典雅，象徵送禮者至高無上的祝福。

嚴選宮廷進補食材，複方加持多重的滋補。除了在配方中添加養顏珍品「紅棗」、「枸杞」，其中最獨特的是，品牌選用滋補聖品「花膠」，讓「心焙雞精」口感滑順不膩口，每 100 毫升雞精裡的蛋白質達 9.0 公克。以長達 15 小時以上的焙煮，萃取雞肉中的營養，以時間醞釀食材的美味精華，入口滑順，尾韻回甘，最適合電影人及每一位在工作崗位認真的人補充活力。

用心做雞精就像用心拍電影，以宮廷進補聖品，不只獻給每一位偉大的電影人，更獻給每一位努力生活的你。奢華尊榮的「心焙雞精」禮盒，極致展現營養滋補更用心，不只是年末送禮，也很適合作為 2023 新年送禮首選，讓大家送禮送進心坎裡。相關購買訊息歡迎蒞臨康是美或 7-ELEVEn 門市洽詢，亦可連結至康是美網路 eShop 了解詳情，體驗「用心焙，用心陪」的「心焙雞精」。