〈展碁國際法說〉轉型平台通路 全年可望賺贏去年

宏碁 (2353-TW) 旗下平台通路商展碁國際 (6776-TW) 今 (21) 日召開法說會，展望未來，總經理林佳璋表示，3C 類產品確實受全球景氣影響呈現下滑，但展碁國際近年轉型平台通路布局奏效，擴大軟體、生活科技類產品等銷售，加上子公司貢獻，營運以追求利潤為目標，認為第四季可望賺贏去年同期，全年也可望優於去年。

林佳璋說，展碁國際過去被外界認為是 3C 通路代理商，但展碁國際營運觸角已不只聚焦 3C 領域，而是轉型成為通路平台，將透過多樣化代理產品分散風險，並引進高毛利產品提升毛利，同時用夥伴經濟做水平整合擴大平台效益，回顧今年前三季展碁國際毛利率已站穩 7% 以上，較過往 4-5%，大幅跳增。

林佳璋解釋，毛利率提升主因是產品銷售組合不同、行銷方法改變，展碁國際透過策略調整，希望與夥伴共好、提升效益，強調雖然在業績上還追不上同業，但在利潤表現上不會輸。

展碁國際第三季營運表現不俗，單季純益達 1.05 億元，季增 2.18%、年增 23.8%，每股純益 1.29 元，創下歷史單季次高，僅次於去年第四季，累計前三季純益 2.93 億元，年增 30.2%，每股純益 3.6 元，全年來看，法人預期，展碁國際第四季可望維持第三季水準，全年將賺贏去年 3.41 億元水準。

林佳璋補充，展碁國際目前在個人電腦硬體、軟體、遊戲、家電領域相當平均，營收占比各約 15-20%，雖然個人電腦需求較弱，但在國際品牌大廠商用產品動能挹注下，預期仍將相對有撐，也透露上月再推出保健食品搶市，業績相當不錯，至於儲能系統產品目前也正在送測當中，可望在年底或明年首季推出。