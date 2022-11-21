〈台幣〉亞幣全倒 股匯量能急凍連4貶收31.21元

美元指數持續反彈，主要亞幣今 (21) 日普遍走跌，中國疫情反覆使得人民幣再度面臨貶值壓力，新台幣兌美元也偏弱，終場連 4 挫，貶值 4 分，收在 31.21 元，為一周以來的低點，台北及元太外匯市場量能急凍，總成交值僅 8.635 億美元。

新台幣兌美元今天開盤失守 31.2 元關卡，部分美元買盤湧現，使得匯價最低來到 31.234 元，貶值 6.4 分，不過，市場交投意願不高，外資小買小賣，終場匯價貶值 4 分，以 31.21 元作收，台北外匯市場成交值縮至 6.38 億美元，元太外匯市場成交值 2.255 億美元，與日前的熱錢狂湧相差甚遠。

台股今日買盤陷入觀望，電子權值股普遍熄火，汽車、鋼鐵等傳產股表現有撐，遊戲、生醫等中小型股也獲資金追捧，加權指數終場下挫 55 點，收在 14449 點，量能不足 1800 億元。三大法人同步站在賣方，其中外資賣超 17.65 億元，已連續 3 個交易日賣超。

儘管中國貸款市場報價利率 (LPR) 保持不變，符合市場預期，但疫情持續發展，廣州、石家莊等部分城市防疫政策趨嚴，北京市強調要在重點區域防範社會傳播風險，許多企業選擇關閉。市場投資人轉趨保守，人民幣匯率今天應聲下挫。

根據央行統計顯示，美元指數今天勁揚 0.86%，觀察主要貨幣兌美元表現，歐元兌美元驟貶 1.17%，韓元今天重挫 1.06%，人民幣也貶值 0.53%，日元同步承壓貶值 0.72%，新加坡幣與新台幣分別貶值 0.47%、0.13%，亞幣幾乎全面走弱。