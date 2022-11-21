〈台幣〉股匯齊挫 失守31.2元關卡探一周低點

台北股匯今 (21) 日雙雙走弱，由於美元持續反彈，新台幣匯率震盪走弱，貶破 31.2 元關卡，最低來到 31.23 元，貶值 6 分，為一周以來的低點；台股方面，買盤陷入觀望，台積電熄火，大盤並未再創波段新高，壓回至 5 日線之下。

外資熱錢冷卻後，新台幣兌美元匯率已連 3 貶，今天再度湧現美元買盤，以 31.2 元、貶值 3 分開盤，最低來到 31.23 元，貶 6 分，為本月 14 日以來低點。

Fed 官員上周釋出鷹派言論，強調至少要把利率升到 5% 至 7% 才能使通膨降溫，暗示升息行動遠未結束，帶動美債殖利率連續 2 日回升，市場顯然有所反應，美元指數同步走揚，升至 107 左右。

台股部分，市場追價力道不足，指數翻黑跌破 14500 點及 5 日線，台積電陷多空拉鋸，但聯電、國巨、瑞昱等零星電子股仍獲資金點火，金融、傳產漲跌互見。

觀察主要貨幣今天兌美元表現，韓元早盤重挫 1.16%，人民幣貶 0.59%，泰銖貶值 0.42%，新加坡幣貶 0.2%，新台幣也貶 0.16%，日元則小貶 0.04%，亞幣普遍走弱。中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為 7.1256 元，較前一交易日貶值 1.65 分。