台灣虎航拓東南亞版圖 12月底開航峴港

台灣虎航今 (21) 日宣布，看好越南近年來觀光和商務旅客市場均快速成長，將於 12 月 24 日開航桃園 - 峴港航線，初期每周營運 2 班，同時，為迎接台日解封後旅客持續增長，也迎來第 18 批的客艙組員加入。

台灣虎航指出，越南已成東南亞新興熱門旅遊地點，其中，峴港位於越南的中部，不僅獲美國國家地理雜誌評為人生必到的 50 個地方之一，前往順化皇城、會安古城、美山聖地、風雅洞或巴拿山等知名旅遊景點均相當便利。

桃園 - 峴港航線開航初期，每周營運 2 班，去程航班編號 IT551，每周三、六的下午 16:40 自桃園國際機場起飛；回程航班編號 IT552，每周三、六的晚上 19:40 自峴港國際機場起飛。

為歡慶越南新航點加入，台灣虎航桃園 - 曼谷廊曼、桃園 - 巴拉望 (公主港)、桃園 - 長灘島等東南亞區域航線，也同步推票價優惠，聯袂搶攻東南亞航空市場復甦商機。

此外，台灣虎航指出，為迎接台日解封後持續增長的旅客，也迎來第 18 批的客艙組員加入，本次報到的新進人員共 20 名。

台灣虎航機隊規模 15 架，其中 4 架為 A320neo，飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓和越南等地區，將積極拓展疫後運能和人力，迎接客運市場回溫。