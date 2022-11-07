外資買超鎖定電金權值股、倒貨航空雙雄

台股今 (7) 日強漲 197.02 點，收在 13223.73 點。三大法人久違同步買超，其中，外資中止連四賣，買超鎖定電子金融權值股，但倒貨航空雙雄。

三大法人中，自營商買超 5.18 億元、已是連二買，投信買超 8.63 億元、更高達連八買，外資則轉向大舉買超 92.03 億元。

外資買超前 10 名個股中，聯電 2.7 萬張、華新 2.02 萬張、宏碁 1.34 萬張、日月光投控 1.16 萬張、旺宏 1.02 萬張，其餘依序為：臺企銀、元大台灣 50 反 1、大成鋼、新光金、萬海。

值得一提的是，台積電、南亞、開發金、三商壽、永豐金、兆豐金、台新金等，雖然未入列前 10 名，但也都獲外資買超，顯見外資回歸電子、金融懷抱。

外資賣超前 10 名部分，華航 1.53 萬張、鴻海 1.4 萬張、長榮航 1.22 萬張，其餘依序為富邦越南、群創、華通、欣興、高端疫苗、中鼎、元大高股息。

投信買超前 10 名個股為：技嘉、聯電、欣興、中美晶、創意、遠東新、東科 - KY、南亞科、中信金、金居。

投信賣超前 10 名個股為：新盛力、寶齡富錦、國泰股利精選、中鼎、元晶、鴻海、精材、中鋼、臻鼎 - KY、亞泥。

自營商買超前 10 名個股：元大台灣 50 反 1 獲買超 3.66 萬張、群益台灣精選高息 1.72 萬張、富邦 NASDAQ 反 1 獲買超 1.4 萬張，其餘依序為：LFH 香港正 2、國泰臺灣加權反 1、華新、期街口布蘭特正 2、富邦臺灣加權反 1、聯電、中信電池及儲能。

自營商賣超前 10 名個股中，期元大 S&P 原油反 1 遭賣 2.11 萬張、國泰永續高股息 1.68 萬張，為「唯二」賣超，其餘依序為：富邦越南、國泰美國道瓊反 1、元大美債 20 年、富邦台 50、元大高股息、長榮航、富邦恒生國企正 2、中信高評級公司債。