外資買超鎖定電金權值股、倒貨航空雙雄

外資買超鎖定電金權值股、倒貨航空雙雄。(鉅亨網資料照)
外資買超鎖定電金權值股、倒貨航空雙雄。(鉅亨網資料照)

台股今 (7) 日強漲 197.02 點，收在 13223.73 點。三大法人久違同步買超，其中，外資中止連四賣，買超鎖定電子金融權值股，但倒貨航空雙雄。

三大法人中，自營商買超 5.18 億元、已是連二買，投信買超 8.63 億元、更高達連八買，外資則轉向大舉買超 92.03 億元。

外資買超前 10 名個股中，聯電 2.7 萬張、華新 2.02 萬張、宏碁 1.34 萬張、日月光投控 1.16 萬張、旺宏 1.02 萬張，其餘依序為：臺企銀、元大台灣 50 反 1、大成鋼、新光金、萬海。

值得一提的是，台積電、南亞、開發金、三商壽、永豐金、兆豐金、台新金等，雖然未入列前 10 名，但也都獲外資買超，顯見外資回歸電子、金融懷抱。

外資賣超前 10 名部分，華航 1.53 萬張、鴻海 1.4 萬張、長榮航 1.22 萬張，其餘依序為富邦越南、群創、華通、欣興、高端疫苗、中鼎、元大高股息。

投信買超前 10 名個股為：技嘉、聯電、欣興、中美晶、創意、遠東新、東科 - KY、南亞科、中信金、金居。

投信賣超前 10 名個股為：新盛力、寶齡富錦、國泰股利精選、中鼎、元晶、鴻海、精材、中鋼、臻鼎 - KY、亞泥。

自營商買超前 10 名個股：元大台灣 50 反 1 獲買超 3.66 萬張、群益台灣精選高息 1.72 萬張、富邦 NASDAQ 反 1 獲買超 1.4 萬張，其餘依序為：LFH 香港正 2、國泰臺灣加權反 1、華新、期街口布蘭特正 2、富邦臺灣加權反 1、聯電、中信電池及儲能。

自營商賣超前 10 名個股中，期元大 S&P 原油反 1 遭賣 2.11 萬張、國泰永續高股息 1.68 萬張，為「唯二」賣超，其餘依序為：富邦越南、國泰美國道瓊反 1、元大美債 20 年、富邦台 50、元大高股息、長榮航、富邦恒生國企正 2、中信高評級公司債。

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