聯發科推4K 120Hz電視新平台 終端產品明年Q1上市

聯發科 (2454-TW) 今 (15) 日發佈全新旗艦智慧電視晶片 Pentonic 1000，除了支援 Wi-Fi 6/6E 連網，也整合 4K 120Hz 運動補償(MEMC)，搭載 AI 處理器，支援杜比視界 IQ 精準細節功能，帶動新一代 4K 120Hz 智慧電視體驗升級，搭載該晶片的智慧電視預計明年首季上市。

聯發科指出，Pentonic 1000 整合強勁性能的多核 CPU 和雙核 GPU、 搭載 AI 處理器 APU 和影像解碼引擎，除支援 4K 120Hz 高畫質顯示，也可提供高達 4K 144Hz 的可變刷新率技術 (VRR) 和自動低延遲模式 (ALLM)，消除畫面撕裂，為使用者帶來平順流暢的完美遊戲體驗。

聯發科透過 Intelligent View 技術，讓使用者同時觀看不同訊號來源的影片，並同時進行視訊會議，且每個視窗都擁有 AI 技術加持的極佳畫質，使用者甚至可在單一螢幕顯示多達 8 個視窗，是同類產品的 4 倍，並讓使用者移動、交換和調整視窗大小時無縫接軌，不錯過任何精彩畫面。

此外，精準細節為杜比視界 IQ 的新增功能，可使亮區和暗區的畫面同時呈現驚豔的細節，解鎖更好的細節表現，增強紋理和層次感，讓影像在 4K 智慧電視上獲得銳利度。

杜比實驗室客廳業務副總裁 Mathias Bendull 表示，Pentonic 1000 搭載精準細節，將進一步拓展 4K 智慧電視的杜比視界體驗，期待與聯發科以及 OEM 夥伴合作，為下一代 4K 智慧電視帶來令人驚歎的影像體驗，滿足更多使用場景。

聯發科電視事業部總經理陳俊昆指出，Pentonic 1000 為最符合時下趨勢的智慧電視打造，融入 4K 線上串流、雲端遊戲、視訊會議及共享影音等最新功能，如支援 4K HDR 顯示、120Hz 螢幕更新率、運動補償技術、AI 畫質優化技術、Wi-Fi 6/6E 連網功能、VVC 影像解碼，打造極致的 4K 視聽饗宴。