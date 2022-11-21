【盤中熱點】指數盤下震盪，防禦族群成焦點，台積電創辦人證實，先進製程不排斥赴美

一、指數盤下震盪，防禦族群成焦點

1. 指數盤下震盪，防禦族群成焦點

經過於兩千點的激情，指數於半年線轉趨震盪，當前小跌 56 點，預估量為 1784 億，對比先前逾 2000 億的成交量，市場或開始浮現觀望的態勢。

盤面上來看，指數漲點貢獻依序為 (2002-TW) 中鋼、(2201-TW)裕隆、(2886-TW)兆豐金、(3037-TW)欣興、(3533-TW)嘉澤，壓抑盤勢的則為 (2330-TW) 台積電、(2454-TW)聯發科、(3045-TW)台灣大、(2317-TW)鴻海、(2603-TW)長榮。

多方以產業而言，分別是傳金、電動車與伺服器，顯示市場經歷過台積電的強彈激情後，轉趨保守，前往仍具營運動能或相較防禦的族群。

造成盤勢壓抑的即為護國神山台積電與聯發科，以股價而言，近期台積電、聯發科雙雙強彈逾 20%，是帶動指數走強的關鍵，而在各大指標過熱的氛圍下，市場易轉趨保守觀望。觀察當前盤面成交比重排行依序為 (2330-TW)台積電、(8069-TW)元太、(1795-TW)美時、(8996-TW)高力、(3443-TW)創意、(3661-TW)世芯 - KY、(6533-TW)晶心科、(4743-TW)合一、(6550-TW)北極星藥業 - KY、(2603-TW)長榮、(4162-TW)智擎，排行前十一檔個股中，即有 4 檔與生計有關，與此同時，與能源相關的 (3708-TW) 上緯投控、(9958-TW)世紀鋼、(6477-TW)安集、(6443-TW)元晶皆有強勢的表現，顯示當前市場確實如先前所提，開始有觀望意味，但當前許多個股仍有強於大盤的表現，顯示盤面即便有所震盪，但不至於悲觀。

2. 櫃生技領軍櫃買指數

日前不斷提及，櫃生技族群成交比重頻頻攀升，同時電子比重下滑，可能代表市場風險意識再起，而櫃生技比重再度來到 24%，且電子族群僅 62% 低於常態的 76% 水準，顯示當前資金或是對短期指數強漲後有所顧慮，從而帶動生技族群成為盤面重點，成交重心主要為 (4743-TW) 合一、(4162-TW)智擎、(6589-TW)台康生技、(6712-TW)長聖、(4128-TW)中天、(4105-TW)東洋等，因此相關個股的走勢，是近期盤勢的重點，倘若將來櫃生技比重再度回落，電子是否能夠增溫，就會是未來的重點。

二、台積電創辦人證實，先進製程不排斥赴美

台積電創辦人張忠謀擔任今年度 APEC 台灣領袖代表，於本日舉行記者會，除了傳達三點政府立場外，現場記者提問，台積電的先進製程有無可能將一些些或把部分產能轉移至美國？

對此創辦人張忠謀表示「在美國亞利桑納州設廠的五奈米廠，已是美國最先進的製程，但台灣台積電已經有三奈米技術，而五奈米是 先進製程當中的後一代 ，但已經是 美國最先進製程 。記者進一步提問，未來三奈米是否可能至美國設廠，對此創辦人張忠謀則回應，對，在五奈米之後。」

顯示即便台積電確實有規畫將先進產能開往美國，但三奈米主要仍要看五奈米量產狀況而定，意味五奈米與三奈米應該不會同時進行。

三、陪你看盤勢猜漲跌

權值股跌幅收斂，指數尾盤是否翻紅值得關注

即便本日諸多電子股走跌，但當前指數能力守短天前的均線之上，且許多個股皆ˊ的表現，加上稍早台積電、聯發科稍早皆有買盤進駐，帶動指數一度靠攏平盤，尾盤是否能夠再度上演翻紅戲碼，就是可以關注的方向。



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