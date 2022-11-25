【盤中熱點】指數震盪傳產強勢，生技族群成交值頻創高，會是最後一棒？

一、美股休市指數震盪，傳產強勢

適逢美國股市休市，指數經歷一天的強漲後目前於平盤上下震盪，當前翻紅小漲 1 點，預估量為 2356 億。

盤面上來看，貢獻漲點的多方指標依序為 (2330-TW) 台積電、(2412-TW)中華電、(1605-TW)華新、(2603-TW)長榮、(1303-TW)南亞，造成盤勢壓抑的則為 (3008-TW) 大立光、(1216-TW)統一、(2317-TW)鴻海、(2379-TW)瑞昱、(2301-TW)光寶科。

單就以多方指標來看，除了台積電外大多為防禦型的個股，且電子與半導體的成交比重也有所下滑，顯示連日來的強漲，市場資金已有所轉移。

成交值排行來看，前五排行分別是 (1795-TW) 美時、(2330-TW-TW)台積電、(4743-TW)合一、(2603-TW)長榮、(1605-TW)華新。

前五除了台積電是電子股外，其餘皆為生技、傳產族群，而資金轉出半導體，這或是令本日指數相較震盪的原因所在。

二、生技族群成交值頻創高，會是最後一棒？

本日櫃生技的部分，仍然是電子比重下滑，生技族群比重顯著提升，來到 28% 的水準，較平時增幅達到 15%，顯示當前盤面不論上市上櫃，資金重心皆集中在生技族群，稍早盤前提及，即便生技族群近期備受青睞，市場解讀是與大選將至，執政黨政策有所關連，但單就本日盤面漲跌狀況而言，除台積電維持上漲格局外，其餘科技類股大都走跌，其中昨日強勢的矽智財相關族群如 (3035-TW) 智原、(3443-TW)創意、(3529-TW)力旺、(3661-TW)世芯 - KY、(6643-TW)M31、(6533-TW)晶心科、(6531-TW)愛普 * 本日呈現一日行情， 表示盤面資金或是自電子類股轉往與景氣較無明確相關的族群。即便生技族群頻頻走強熱度相當高，但若未來生技過熱回落，電子類股又無法接棒生技族群的強勢，可能就不利於未來指數多方行情。

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