盤中速報 - 光頡(3624)股價急跌至37.2元，跌幅達7.12%

光頡(3624-TW)13日12:22股價下跌2.85元，報37.2元，跌幅7.12%，成交1,173張。

光頡(3624-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。表面處理業。電子材料批發業。

近5日股價下跌7.08%，櫃買指數下跌4.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-733 張
  • 外資買賣超：-770 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+37 張
  • 融資增減：+21 張
  • 融券增減：-127 張

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    6570

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