盤中速報 - 光頡(3624)股價急跌至37.2元，跌幅達7.12%

光頡(3624-TW)13日12:22股價下跌2.85元，報37.2元，跌幅7.12%，成交1,173張。
光頡(3624-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。表面處理業。電子材料批發業。
近5日股價下跌7.08%，櫃買指數下跌4.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-733 張
- 外資買賣超：-770 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+37 張
- 融資增減：+21 張
- 融券增減：-127 張
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