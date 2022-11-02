美西航線運價跌破2字頭 逼近疫情前水準

全球運力供需失衡，海運價格跌跌不休。最新數據顯示，上海港至美西運價每 FEU（40 呎標準櫃）跌破 2,000 美元大關，逐漸回落至疫情前水準。

《證券時報》報導，上海航運交易所上周五（28 日）發布的上海出口集裝箱綜合運價指數（SCFI）為 1,697.65 點，較上期跌 4.6%。北美航線方面，上海港至美西運價（海運及海運附加費）為每 FEU 1,902 美元，較上期跌 6.3%，並失守 2,000 美元關口。

目前，美西航線價格雖高於疫情前平均水準，但已比疫情前某些旺季低。上航所歷史數據顯示，2019 年 12 月 27 日，美西航線運價為每 FEU 1,434 美元，但在 2018 年 10 月底最後一周，運價飆破 2,500 美元。

壹航運創始人鍾哲超表示，兩周前美西航線部分航商的高櫃即期運費已失守 2,000 美元關卡，上周一線市場甚至出現低於 1,700 美元的報價。

不過，相對於市場個別低價，上海航運交易所的綜合統計數據，象徵美西航線運價整體已回歸到疫情前的「1000 + 美元」時代，更具參考價值。運價雖仍略高於 2019 年水準，但與去年逾 20,000 美元高點相比，兩者相去甚遠。

展望後市，鍾哲超認為，整體市場不容樂觀，海外訂單大幅縮減，需求低迷，海運業也沒看到觸底反彈轉機。美西洛杉磯等港口吞吐量追平疫情以來新低，美國零售巨頭清庫存情況也不理想。

東證期貨高級分析師蘭淅則說，隨著運價進入熊市周期，供需惡化趨勢毋庸置疑，運價不具備反轉基礎。

蘭淅指出，歐美國家仍未完全化解碼頭和鐵路工人罷工問題，雖然短期罷工風險有限，但未來勞工仍可能發動大規模罷工，特別是美國期中選舉結束後。