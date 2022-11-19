〈熱門股〉華擎看營運最壞時間已過 周彈近3成

板卡廠庫存去化逐步告一段落、營運漸露曙光，華擎 (3515-TW) 認為，這一波營運低谷落在第二、三季，現階段已看到主機板、顯示卡產品需求回溫，看好本季營運緩步成長、擺脫最壞時間，本周吸引買盤卡位，單周強彈 29.56%，站上 131.5 元，創下近五個月高點。

華擎表示，雖然今年整體買氣不如以往旺季，但預期營運將逐步擺脫谷底，加上新平台發表推出、廠商殺價清庫存已告一段落，有利主板產品需求。

顯示卡方面，華擎指出，在黑五、購物節促銷帶動下，第四季庫存去化速度也可望加速，且超微 (AMD-US) 預計 12 月中旬推出高階新品，預期將能進一步擴大市占，並有助系統廠降低產品毛利壓力。

華擎認為，營運低谷已過，本季營收可望較第三季雙位數成長，不過仍將低於去年同期，毛利率、營益率則在一定水準上下波動，但隨營收規模放大，獲利可望改善，至於全年主板、顯卡出貨預期則將較去年雙位數下滑。

技嘉 (2376-TW) 也說，目前各主要產品線庫存水位均已達正常，舊顯卡庫存去化已告一段落、再跌價機率不高，加上新品市場銷售優於預期，對未來兩季展望樂觀，估 ASP、毛利率均可望提升，且明年在新平台助攻下，全年主機板、顯示卡仍將有 1 成內的成長空間，伺服器則維持雙位數成長。