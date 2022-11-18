黑五初期促銷戰開打 但折扣追不上售價漲幅

Target Corp (TGT-US) 和 Kohl"s Corp (KSS-US) 等零售商在黑色星期五初期的促銷活動中，將玩具和其他受歡迎的節日禮物價格降幅高達 50%，鎖定越來越吝嗇的消費者，但這種折價促銷並非如表面上看到的那樣。

電商分析公司 DataWeave 的數據顯示，今年玩具的折扣比去年有所提高；當時供應鏈混亂導致產品難以上架，消費者現金充裕。

但是，DataWeave 數據顯示，即使今年折扣幅度更大，消費者仍被迫為 PJ Masks 玩具車或美泰 (Mattel Inc)(MAT-US) 的 Mega Hauler 半卡車等熱門產品支付更多費用，因為售價上漲速度快於促銷折扣。

邁阿密 32 歲的公關人員本海姆 (Melissa Benhaim) 今年開始進行假日購物的時間比往年稍晚。她說：「即使是幾個月來我一直計劃為自己添購的幾件商品，我也在等著看是否能在黑色星期五或網購星期一前後獲得更好的折扣。」

她說，「我更喜歡實物試穿而不是線上訂購。我通常不會買衣服作為節日禮物送給別人，除非我知道他們在特定商店的尺碼和款式。」

Target 和 Macy"s Inc (M-US) 的高管們在本周電話會議上表示，由於它們的銷售額在 10 月和 11 月意外下降，假日購物季可能不會提供進一步的折扣。

這些零售業高管在本周電話會議上表示，許多購物者會等到感恩節後的黑色星期五和 11 月 28 日的網購星期一，因為他們要精打細算才能抓住更划算的交易。今年感恩節和聖誕節之間的星期六購物日讓購物者有更多時間購買便宜的商品。

假日購物預計將全面放緩。諮詢公司 Jane Hali & Associates LLC 研究分析師拉米雷斯 (Jessica Ramirez) 表示：「低端客戶都是有目標性地購物。」「他們在準備好和需要的時候下手購買。我們一定會看到更多人更頻繁地上門購物，但採購數量會更少。」

根據 Jane Hali 的研究報告，與去年相比，包括 Kohl"s 和 Foot Locker Inc (FL-US) 在內的零售商提供了更多優惠。

根據 DataWeave 的數據，考慮到折扣和製造商建議售價的變化，服裝是今年唯一比去年便宜的分類。

DataWeave 發現，Kohl"s 的運動褲和 Land"s End 慢跑褲以及戶外連鎖店 Cabela"s Inc 的牛仔褲，比去年便宜了 30%。

拉米雷斯補充說，今年購物者也可能會選擇購買化妝品和美容產品，而不是價格更高的鞋子，「以不同的價位購買更簡單；化妝是另一種無需揮霍的打扮方式。」

以消費者為中心的研究公司 Telsey Advisory Group 資深總經理費爾德曼 (Joe Feldman) 表示，Target 發出的玩具銷售放緩預警「有點嚇人」。根據 Salesforce.com 的單獨數據，今年以來，除 1 月和 2 月外，全球每個月的玩具和電子產品折扣都更大。

但 DataWeave 發現，即使有折扣，玩具價格仍上漲約 2.4%。

孩之寶 (Hasbro)(HAS-US) PJ Masks Glow & Go Gekko 行動汽車玩具的建議售價為 22.99 美元，比去年上漲近 10%。根據 DataWeave 的數據，購物者今年在 Kohl"s 購買這款玩具的價格為折扣後 16.99 美元，而去年為 11.54 美元。

延後促銷交易的零售商可能會陷入昂貴的庫存去化困境，這種情景可能會導致本月底和下月初進一步打折。

Salesforce 零售副總裁加爾夫 (Rob Garf) 表示，提早的假期優惠還不足以讓購物者「上鈎」，消費者正在等待網購周期間的最大折扣。

孩之寶的 Nerf Gelfire 是一種發射 BB 彈的玩具槍，周一 (14 日) 在 Target.com 上以低於 79.99 美元標價的 20 美元價格出售。同樣由孩之寶製作的黑豹 Wakanda Forever 的可動人偶在 Target 也有 30% 的折扣。

孩之寶 CEO 科克斯 (Chris Cocks) 本月表示，孩之寶將 70% 的廣告預算用於 10 月、11 月和 12 月，「在 11 月、12 月的權重真的很大。今年比過去兩年要大得多。」

Mattel 財務長迪西爾維斯特羅 (Anthony DiSilvestro) 在該公司第 3 季財報電話會議上表示，該玩具製造商預計折扣和促銷活動的增加將壓縮第 4 季獲利率。

美泰的 5 件芭比娃娃套裝周二 (15 日) 在 Walmart.com 折扣價從 119.88 美元降至 49.00 美元，而其 18 件套時尚娃娃套裝在 buybuyBaby.com 清倉。

但總體而言，根據 Salesforce 的數據，與 2020 年相比，許多分類商品價格在美國上漲了 14%，在全球上漲了 8%。

數位諮詢機構 Publicis Sapient 北美零售副總裁希爾 (Dwight Hill) 說，消費者早就被訓練成一定要等到零售商「打折打到骨折」時才會進場撿便宜。