光麗-KY上海新廠年底投產 爭取新客戶拚營運回溫

保養品代工製造商光麗 - KY(6431-TW) 今 (18) 日表示，上海新廠預計年底前完成建置並投產，期望藉此爭取新品牌客戶大廠訂單，既有客戶也能新增產品上市，目標營運可達損平。

光麗 2021 年 6 月合併生技事業群、2022 年 7 月出售光電事業群後，正式轉型為美妝保養品專業代工廠商，主要客戶包含百植萃、麥考林、森田藥妝、佰草集及雲南白藥等中國美妝保養品牌，不過受到中國疫情清零政策、全球通膨影響下，整體消費力道衰退，導致公司前三季營運陷入虧損。

光麗斥人民幣 7000 萬多元 (約新台幣 3.1 億元) 建置上海新廠，新廠總產能將提升 1-2 倍，最大可擴增至 4 倍，初步先增設面膜、高霜乳罐、固體面膜等產線，未來則會新增彩妝、消字號、輕醫美等產線。

展望後市，光麗表示，上海代工策略將積極拓展新銳品牌客戶，以及透過新廠來爭取既有客戶擴大下單，同時開發新產品與新通路商進行合作銷售，增加新產品組合上市；台灣事業則規劃多角化經營，跨足健康管理與健康照護等新領域。

光麗表示，由於長新冠與新冠後遺症病患大幅增加，加上人口逐漸高齡化，使消費者更重視健康管理與保健養生觀念，再者，保健品市場具有一定規模，因此公司重新調整策略，台灣事業切入相關領域，並進行市場開發與建立健康管理平台。

光麗前三季稅後虧損 0.59 億元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 1.62 元；前 10 月營收 2.9 億元，年減 7.15%。