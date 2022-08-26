光麗-KY挺過封城陰霾訂單回籠 全年拚損平

保養品代工製造商光麗 - KY(6431-TW) 上半年受上海封城影響，營運陷入虧損，但看好消費力道回溫，主要客戶訂單回籠、新銳品牌客戶推出新產品，第二季為全年谷底，下半年營運逐季走揚、彌補上半年虧損，全年有機會損平或小幅獲利。

光麗自 2021 年正式轉型為美妝保養品專業代工廠商，主要客戶包含百植萃、麥考林、森田藥妝、佰草集及雲南白藥等中國美妝保養品牌，董事長陳寬聰表示，原本看好今年營運成長可期，但上半年遇上中國上海封城，整體營運受到衝擊。

陳寬聰說，隨著中國疫情趨緩，主要城市恢復正常，消費需求力道逐漸回溫 ，除了主要客戶訂單回籠外，新品牌客戶包括 KIZO(瑞乘)、Fan Beauty Secret(范美麗)、N°26(慶恩) 及 Keti(科緹) 等訂單動能強勁。

光麗預期，今年 7、8 月會有 4 種新產品上市，包括范美麗、百植萃、綠蜂膠等，帶動整體產能達滿載，加上第四季為傳統銷售旺季，有雙 11、雙 12 等促銷檔期，下半年營運有望彌補上半年缺口。

光麗看準龐大保養品市場，斥資人民幣 7000 萬多元 (約新台幣 3.1 億元) 建置新廠，新廠區正等待當地主管機關完成審查即可投產，新廠總產能將提升 1-2 倍，最大可擴增至 4 倍，初步先增設面膜、高霜乳罐、固體面膜等產線，未來則會新增彩妝、消字號、輕醫美等產線。

光麗上半年稅後虧損 5393 萬元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.97 元；前 7 月營收 1.68 億元，年增 32.2%。