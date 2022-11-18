盤中速報 - 麗臺(2465)急拉2.0%報38.25元，成交1,732張

麗臺(2465-TW)近5分K漲速2%，18日09:13報38.25元，成交1,732張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗臺(2465-TW)近5日股價上漲4.12%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲4.08%。台灣加權指數上漲7.64%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-442 張
- 外資買賣超：-451 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+9 張
- 融資增減：+120 張
- 融券增減：-65 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.62%
$13,462
原投組報酬率
+28.46%
$12,846
投組標的成分
40%
1760
20%
6245
20%
3081
10%
3207
10%