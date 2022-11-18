盤中速報 - 網龍(3083)股價拉至漲停，漲停價45.65元，成交1,197張

網龍(3083-TW)18日11:16上漲4.15元，股價漲停報45.65元，委買11張、委賣209張，成交1,197張。
主要業務為電子資訊供應服務業。資料處理服務業。所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數近5日上漲1.04%。
網龍(3083-TW)近5日股價上漲2.22%，櫃買指數上漲5.72%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3 張
- 外資買賣超：+3 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+24 張
- 融券增減：0 張
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主要業務為電子資訊供應服務業。資料處理服務業。所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數近5日上漲1.04%。
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