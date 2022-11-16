盤中速報 - 麗臺(2465)急拉5.48%報37.0元，成交1,518張

麗臺(2465-TW)近5分K漲速5.48%，16日09:09報37.0元，成交1,518張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗臺(2465-TW)近5日股價下跌8.55%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.49%。台灣加權指數上漲8.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,330 張
- 外資買賣超：-1,227 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-103 張
- 融資增減：-87 張
- 融券增減：-275 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+21.36%
$12,136
原投組報酬率
+13.19%
$11,319
投組標的成分
40%
6472
20%
6143
20%
3141
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6533
10%