晶鑽生醫獲愛爾麗千萬元採購合約 明年進軍東南亞

晶鑽生醫 (6815-TW) 今 (17) 日與醫美診所通路愛爾麗集團簽訂採購合約，獲得提美拉線材等全品項醫材採購訂單，總金額 3000 萬元，預計一年內分批出貨，明年也將攜手進軍東南亞市場。

晶鑽生醫總經理謝佳憲表示，愛爾麗集團在海內外擁有許多醫美診所通路，擅長引進技術後把產品接軌國際，此次合作也讓晶鑽成為醫美上游材料供應平台目標邁進。

愛爾麗集團董事長常如山認為，台灣醫美市場沒有飽和問題，即使新冠疫情期間，整體市場仍在成長，不過市場競爭者增加後，受限於關鍵原材料長期掌控在國際大廠手中，壓縮國內業者的獲利空間，因此此次合作進行資源互補，攜手籌組「台灣隊」。

常如山進一步說，晶鑽是線材醫材領域的供應商，雙方本來就有合作，不過疫情也讓醫材市場出現變化，因此雙方決定擴大合作，把晶鑽的材料放在適合的市場中，預計明年會推進至東南亞地區。

謝佳憲補充，旗下產品的海外認證持續進行中，包含美國 FDA、東南亞等，若明年順利取證將會往越南、泰國等地發展，同時會到當地考察找適合的醫院或診所。

根據國發會最新研究報告顯示，台灣人口老化現象加速，2035 年老年人口占比將提升至 27.7%，甚至會超過美國、英國、德國、法國、瑞典、挪威等先進國家，因此帶動抗衰老醫美需求會持續成長。