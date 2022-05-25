晶鑽生醫線雕線材授權港商 跨足海外市場

晶鑽生醫 (6815-TW) 今 (25) 日宣布，旗下自有品牌 MIRACLE THREAD 提美拉全系列線雕線材，與港商 Good Union Corporation Limited(GUC)簽訂經銷合約，正式跨足海外市場，並做為進軍中國醫美市場的前哨站。

根據合約，晶鑽生醫授權 GUC 在香港地區代理銷售提美拉全品項線材，雙方將共同建立香港培訓中心進行技術交流與產品推廣，協助當地醫師成為提美拉種子醫師，以利擴大提美拉的市場滲透率。

GUC 為專業醫學美容儀器設備代理商，已代理超過 20 個品牌，產品涵蓋透明質酸針劑、肉毒桿菌素、射頻、光學、高能量聚焦超聲波等，近年業務版圖擴展至健康管理市場，此次取得提美拉品牌的經銷權，再跨足線雕拉提市場，將有助強化產品組合。

晶鑽總經理謝佳憲表示，全球線雕市場過去一直由國際品牌把持，提美拉是唯一由台灣自主研發與製造，此次攜手 GUC 除了共同開拓香港醫美市場外，對晶鑽也是揭開提美拉海外布局，以香港為跳板，將有助搶攻高速成長的中國醫療美容服務市場。

根據 Frost & Sullivan 調查，隨著現代醫美療程接受度提高，2020 年香港醫療美容市場規模來到 85 億港元，2015-2020 年複合成長率達 13.9%，醫美服務市場成長速度超越傳統美容市場，預估 2025 年香港醫美市場規模可達 141 億港元、2030 年將達 217 億港元，且整體醫美滲透率可望進一步提升。

此外，由於香港具有國際化與醫療品質與服務優勢，2020 年疫情前，每年以醫療旅遊為目的造訪香港的中國內地、澳門等總人次持續提升，隨著疫情逐步趨穩與香港通關正常化，可望重返疫情前水準。