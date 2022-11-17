〈台股盤後〉晶片法案助燃半導體氣焰 小跌力守14500點

美股費半周三重挫，拖累台股今 (17) 日電子權值股表現，在賣壓沉重下，指數盤中一度跌逾 150 點，但隨著午盤前行政院通過台版晶片法案，資金歸隊，簇擁半導體族群，加上台塑化、南亞等傳產權值股力守盤上，指數跌幅收斂，終場小跌 2.12 點，收在 14535.23 點，力守 14500 點，成交值略為縮減至 2394.87 億元。

觀察電子權值股表現，台積電早盤開低後，一度跌逾 2%，下探至 475 元，而在台版晶片法案獲行政院通過後，跌幅收斂，終場小跌 0.41%，收 485 元；聯發科開高震盪，跌 0.54%，收 725 元；鴻海在平盤上下震盪，以平盤價 101.5 元作收。

在台版晶片法案消息激勵下，聯電午盤後翻紅、收漲 0.77%，力積電同樣翻紅小漲，世界先進則急拉飆漲超過 4%；日月光投控則是跌幅收斂，小跌 0.1% 作收。

天風國際分析師郭明錤表示，明年下半年新款 iPhone 將全面改採 USB-C，有利高速傳輸 IC 設計產業成長，高速傳輸介面概念股群起慶賀，威鋒電子飆漲 8%，創意大漲半根停板，威盛、創惟、智原漲幅都超過 2%。

美系外資最新報告看好蘋果明年新機可望搭載潛望式鏡頭，大立光將直接受惠，目標價上看 2500 元，激勵大立光今日股價暴漲 8.68%，重返股王，也帶動光學族群同步勁揚，玉晶光大漲半根停板，今國光漲逾 4%，亞光也有超過 2.5% 的漲幅。

法人指出，目前台股量能仍不足以支撐強勁上攻力道，加上強勢股仍以大型股居多，中小型個股持續整理，待資金派對輪到中小型股接棒，整體量能才會逐漸回升。

