台股急拉守住14500點 外資終止連4買 三大法人土洋對作小賣4.23億元

台股今 (17) 日開低，一度跌逾百點，隨著行政院拍板通過台版晶片法案，台積電等半導體族群跌勢收斂，帶動大盤拉回平盤附近，終場小跌 2 點，收在 14535 點，留下 105 點下影線。三大法人呈現土洋對作，小幅賣超 4.23 億元，外資連 4 買止步。

觀察法人資金動向，外資結束連 4 買，反手賣超 33.34 億元；投信持續站在買方，買超 12.24 億元，寫下連 16 買；自營商終止連續 7 個交易日賣超，回頭買超 16.86 億元。三大法人合計賣超 4.23 億元。

權王台積電盤中一度跌逾 2%，下探 475 元，但行政院拍板通過台版晶片法案，帶動買盤回流，終場跌幅收斂以 485 元作收；聯電同步受激勵率先翻紅，終場以 45.6 元作收，漲幅 0.77%；聯發科在多空交戰下，終場收 725 元，小跌 0.55%。

大立光 (3008-TW) 獲得美系外資調升評等，目標價上看 2500 元，今日吸引大量買盤湧入，股價一度大漲超過 9%，衝上 2330 元，終場收在 2315 元，仍寫 10 個月新高，並擠下信驊、奪回股王寶座。

金融股今天表現偏弱，台新金、玉山金等下跌逾 1%，不過，隨著買盤回籠，國泰金 、富邦金跌幅明顯收斂，兆豐金及永豐金收平盤。傳產族群跌勢也收斂，貨櫃航商陽明股價翻紅，台泥、南亞、台塑化等均在盤上表現。