〈台幣〉股匯齊挫 偏弱整理下探31.16元

俄烏地緣政治危機緩解，但聯準會 (Fed) 官員釋出鷹派言論，使得美元指數小幅走低，新台幣兌美元匯率今 (17) 日呈現偏弱整理走勢，最低來到 31.16 元，匯價變動不大；台股受美股費半指數重挫影響，盤中跌逾百點，失守 14400 點。

台北匯市資金派對暫歇，新台幣匯率昨日終止連 3 升，翻貶以 31.115 元作收，央行穩匯壓力也暫時緩解，今天匯價開盤後小幅走弱，最低來到 31.16 元，貶值 4.5 分，呈現狹幅震盪。

觀察主要貨幣兌美元表現，人民幣早盤重挫 0.73%，韓元貶值 0.34%，新加坡幣也貶 0.26%，新台幣貶值 0.11%，日元也微幅下挫。

台股方面，隨著賣壓湧現，大盤跌逾百點，摜破 14400 點，退守 5 日線支撐，台積電漲多拉回挫逾 2%，聯發科、聯電等主要權值股也遭調節，金融族群賣壓沉重，富邦金、國泰金雙雙跌逾 1%，而光電、水泥、生醫、觀光類股為今天盤面多頭指標，其中大立光逆勢噴漲逾 8%。

波蘭和北約周三表示，在波蘭東部邊境造成兩人死亡的爆炸事件，可能是由烏克蘭防空系統誤擊所導致，而非俄羅斯蓄意發射，緩解對地緣政治危機進一步擴大的擔憂。美元指數應聲走軟，下滑至 106 附近。