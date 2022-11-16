台股守住14500點 外資再買逾百億 三大法人買超58.07億元

台股今 (16) 日開高震盪，護國神山台積電持續扮演撐盤要角，適逢台指期結算，部分獲利了結賣壓出籠，使得大盤翻黑，高低震盪達 176 點，加權指數終場小跌 8 點，收在 14537 點，半年線得而復失。三大法人合計買超 58.07 億元，外資連 4 買，再買超逾百億。

觀察法人資金動向，外資連續 3 日大買台股後，今天加碼買超 115.93 億元，累計 4 個交易日已買超台股 1327 億元；投信持續站在買方，買超 8.99 億元，寫下連 15 買；自營商則是連續第 7 個交易日賣超，共賣 66.72 億元。三大法人合計買超 58.07 億元。

半導體族群持續匯集資金，台積電 (2330-TW) 續漲 1.46%，以 487 元作收，創逾 2 個月新高，市值升至 12.62 兆元；聯發科守在盤上，終場收 729 元，漲幅近 1%；瑞昱、聯詠同步上漲約 2%。不過，聯電 (2303-TW) 賣壓沉重，終場下挫近 3%，收 45.25 元。

傳產族群今天普遍走弱，台塑四寶遭到調節，南亞、台塑化終場下跌 2-3%，其他傳產指標股如台泥、統一、中鋼、亞德客 - KY、陽明等都在盤下震盪。金融股方面，富邦金、國泰金雙雙下跌 1.6%，華南金、開發金等都有 1% 以上的跌幅。

生技族群盤中吸引資金進駐，包括高端疫苗、基亞、生華科、逸達等均亮燈漲停，全宇生技 - KY、台康生技、云辰、寶齡富錦、藥華藥等也都大漲逾半根停板。櫃買指數強勢翻紅，漲近 1%，收在全場最高 183.31 點。