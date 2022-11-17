盤中速報 - 寶齡富錦(1760)股價大漲至157.0元，漲幅達7.17%

寶齡富錦(1760-TW)17日09:29股價上漲10.5元，報157.0元，漲幅7.17%，成交9,712張。
寶齡富錦(1760-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品之製造與銷售。化妝品之製造與銷售。配方食品之製造與銷售。
近5日股價上漲4.27%，台灣加權指數上漲6.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-532 張
- 外資買賣超：-392 張
- 投信買賣超：-316 張
- 自營商買賣超：+176 張
- 融資增減：+390 張
- 融券增減：+68 張
最新相關新聞
寶齡富錦(1760-TW)17日09:29股價上漲10.5元，報157.0元，漲幅7.17%，成交9,712張。
寶齡富錦(1760-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品之製造與銷售。化妝品之製造與銷售。配方食品之製造與銷售。
近5日股價上漲4.27%，台灣加權指數上漲6.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+32.06%
$13,206
原投組報酬率
+24.81%
$12,481
投組標的成分
40%
6404
20%
4763
20%
3128
10%
3675
10%