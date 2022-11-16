盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急拉2.84%報144.5元，成交2,263張

Tag台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速寶齡富錦(1760-TW)近5分K漲速2.84%，16日09:12報144.5元，成交2,263張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲1.09%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲2.81%。台灣加權指數上漲8.98%，短期股價無明顯表現。近5日籌碼 三大法人合計買賣超：-1,703 張 外資買賣超：-1,237 張 投信買賣超：-444 張 自營商買賣超：-22 張 融資增減：+475 張 融券增減：-38 張最新相關新聞 『權值股』火山爆發，下一波換小鬼當家！ 投信近5日賣超個股 投信近3日賣超個股 投信近5日賣超個股 投信近3日賣超個股 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+22.85%$12,285原投組報酬率+16.77%$11,677投組標的成分40%保瑞647220%振曜614320%晶宏314110%晶心科653310%富邦台灣科技指數基金相關貼文