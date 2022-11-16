盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急拉2.84%報144.5元，成交2,263張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K漲速2.84%，16日09:12報144.5元，成交2,263張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲1.09%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲2.81%。台灣加權指數上漲8.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,703 張
  • 外資買賣超：-1,237 張
  • 投信買賣超：-444 張
  • 自營商買賣超：-22 張
  • 融資增減：+475 張
  • 融券增減：-38 張

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