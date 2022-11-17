盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急拉2.33%報153.0元，成交6,845張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K漲速2.33%，17日09:25報153.0元，成交6,845張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲4.27%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲2.42%。台灣加權指數上漲6.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-532 張
- 外資買賣超：-392 張
- 投信買賣超：-316 張
- 自營商買賣超：+176 張
- 融資增減：+390 張
- 融券增減：+68 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
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+33.37%
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原投組報酬率
+24.48%
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投組標的成分
40%
6404
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