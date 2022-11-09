盤中速報 - 譁裕(3419)股價大漲至19.1元，漲幅達7.3%

譁裕(3419-TW)09日10:29股價上漲1.3元，報19.1元，漲幅7.3%，成交7,563張。
譁裕(3419-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為工業用塑膠製品製造業。電線及電纜製造業。電子零組件製造、批發、零售業。
近5日股價上漲14.47%，台灣加權指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-304 張
- 外資買賣超：-290 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-14 張
- 融資增減：+632 張
- 融券增減：+119 張
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