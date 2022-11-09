盤中速報 - 譁裕(3419)急拉2.49%報18.5元，成交3,789張

譁裕(3419-TW)近5分K漲速2.49%，09日09:23報18.5元，成交3,789張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譁裕(3419-TW)近5日股價上漲14.47%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.2%。台灣加權指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-304 張
- 外資買賣超：-290 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-14 張
- 融資增減：+632 張
- 融券增減：+119 張
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AI優化後報酬率
+27.26%
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原投組報酬率
+21.81%
$12,181
投組標的成分
40%
8996
20%
3356
20%
4931
10%
3128
10%