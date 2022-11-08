盤中速報 - 譁裕(3419)股價大漲至17.35元，漲幅達7.1%

譁裕(3419-TW)08日09:05股價上漲1.15元，報17.35元，漲幅7.1%，成交427張。

譁裕(3419-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為工業用塑膠製品製造業。電線及電纜製造業。電子零組件製造、批發、零售業。

近5日股價上漲6.58%，台灣加權指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+450 張
  • 外資買賣超：+461 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-11 張
  • 融資增減：-226 張
  • 融券增減：-5 張

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