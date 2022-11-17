〈貴金屬盤後〉觀望Fed利率前景 金價觸及三個月高點後回落

黃金期貨周三 (16 日) 收低，儘管盤中曾觸及三個月高點回落，投資人再次把目光集中在聯準會 (Fed) 利率前頸上。。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 1 美元或 0.1% 至每盎司 1775.80 美元，盤中曾一度漲至 1788.20 美元，為最熱絡期貨 8 月 17 日以來的盤中最高紀錄。

GoldNewsletter 編輯 Brien Lundin 說，黃金從一周前打破與美元指數間的反向關係，進入「上漲 / 休息」循環，並從飛彈落入波蘭國土的事件中獲得短暫的避險買盤。

但波蘭周三表示，目前看來沒有跡象顯示飛彈是蓄意的攻擊。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說，雖然初步研判非但是烏克蘭意外擊發而非出自俄羅斯之手，但整起意外凸顯出，烏克蘭戰爭輕易就可能蔓延到北約 (NATO) 成員國身上，並導致衝突升級。

Lundin 說，此刻的黃金似乎只是在消化近期的反彈，等待下一個觸發因素出現，很可能受 Fed 官員的談話左右。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周三表示，Fed 基準利率可能升到超過 5%，才足以壓制通膨。

Lundin 預測 Fed 12 月會把升息幅度從 3 碼縮減為 2 碼 (50 個基點)，之後可能暫緩升息，看看這段期間以來升息的效果。

他說：「通膨已經觸頂、另一次經濟衰退即將到來，可能讓 Fed 暫時休息一陣子。這對黃金和各種資產來說，至少初期都會是利多消息。長遠來看，我相信黃金和白銀現在的價格，將是誘人的買點。」

Comex 金屬商品交易