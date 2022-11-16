實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 11/16 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5680 四維航 11/16 上市增資 11/10-11/14 3400 20.00 20.00 永豐金 01 11/15 84690 1558 伸興 11/16 上市增資 11/10-11/14 510 90.00 90.00 永豐金 01 11/15 106912 9921 巨大 11/21 上市增資 11/15-11/17 1445 162.00 162.00 凱基 01 11/18 92144 6859 伯特光 11/22 初上櫃 11/16-11/18 545 102.00 102.00 福邦 01 11/21 6782 視陽 11/22 初上市 11/16-11/18 1906 168.00 168.00 元大 01 11/21 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。