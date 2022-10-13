顯示器廠秀新技術應用 柯富仁：台廠已可做到系統性創新

經濟部工業局去年成立智慧顯示產業跨域合作聯盟 (SDIA)，加速顯示產業創新應用、場域落地，今 (13) 日進一步攜手友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、GIS-KY 業成 (6456-TW)、元太 (8069-TW) 等展示新技術應用，SDIA 會長暨友達總經理柯富仁認為，台廠已從過去賣產能、賣技術亮點的階段突破升級，並結合應用做到系統性創新。

柯富仁表示，TDUA 台灣顯示產業聯合總會與經濟部工業局協助成立 SDIA，將面板廠的創新能量，透過與 ICT 產業的跨域合作平台，將元件、系統整合、軟硬體應用、創新系統集成服務等結合，打造智慧生活應用，並做到 end-to-end 市場，提升產業思維、商業模式。

SDIA 指出，將以台灣顯示器產業四大代表公司友達、群創、英特盛、元太為首，透過聯盟策略合作共組智慧顯示創新應用國家隊，結合人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT)、5G、元宇宙、NFT 雲端區塊鏈，鎖定智慧零售、智慧移動、智慧醫療、智慧育樂等四大應用場域。

亮點技術中，元太推出無電池彩色電子紙裝置，業成集團英特盛則與學界教授合作，打造 120 吋透明多曲面互動 LED 顯示器，搶攻智慧交通應用，友達、群創也分別展示 17.3 吋 Micro LED 透明顯示器、P0.75 透明顯示器等應用，其餘參展廠商還包含啟耀光電、方塊磚、聚典資訊、錼創 (6854-TW)、玻音先創、智慧光等。