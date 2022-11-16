開發金調查：七成業者憂碳費衝擊 逾三成未進行碳盤查

開發金 (2883-TW) 今 (16) 日發布「中小企業減碳調查」，調查顯示，高達八成五企業關注到「碳邊境調整機制」(CBAM)即將實施，七成業者擔心碳費衝擊，卻有逾三成業者尚未進行碳盤查。開發金控表示，藉由這次調查，掌握中小企業在轉型過程的痛點，開發金控將持續發揮金融影響力，引領中小企業綠色轉型邁向永續願景。

台灣中小企業佔全體企業超過九成以上，在綠色轉型過程中，扮演關鍵角色，開發金控積極響應政府凈零排放路徑與綠色行動方案，不僅率先承諾 2045 年全資產組合 (Total Portfolio) 淨零碳排，更關注企業夥伴在邁向淨零過程中遭遇的困境。

近四成中小企業尚未採取淨零行動

開發金表示，今年 6 月歐洲議會通過「碳邊境調整機制」，預計 2027 年起，台灣製造的產品進口到歐洲市場，都須購買 CBAM 憑證。本次「中小企業減碳調查」發現，八成五企業關注到這項新措施，超過二成六業者認為影響很大，也有七成業者擔心碳費的衝擊。但是，若從行動面觀察，逾三成業者尚未進行碳盤查，近四成業者對淨零轉型尚未採取行動，顯見中小企業在認知與行動之間的落差。

近九成中小企業者期待優惠融資專案

進一步細究，中小企業主要面臨二大困境分別是 63% 的企業認為產業資源或輔導不足、62.3% 認為企業內部無相關專業人才，難以配合綠色供應鏈進行減碳行動。近九成業者則希望政府或金融業提供優惠融資專案，投入轉型資金。

開發金控表示，淨零轉型已經成為企業競爭力的關鍵，為協助中小企業實現低碳轉型，開發金控制定了各項氣候變遷因應計劃，並推出氣候風險評估模型，協助中小企業強化氣候變遷韌性，透過金融影響力加速產業低碳轉型。

「中小企業減碳調查」調查對象為實收資本額在一億元以下的中小企業，涵蓋製造業、批發零售業，以及服務業，透過線上問卷方式針對中小企業專業經理人進行調查，揭露中小企業對於凈零減碳及綠色轉型的看法，有效樣本共 276 份。