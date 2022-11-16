南寶估鞋材下游庫存調整至明年Q1 後續逐步回溫

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 今 (16) 日召開法說，展望後市，公司指出，隨著運動品牌商庫存調整，第四季至明年第一季訂單將受影響，預計第二季起市況將逐步回溫，明年整體營運預計持平今年。

南寶指出，第四季由於運動品牌商庫存調整，鞋材接著劑拉貨動能放緩，今年營收、獲利將創新高，至於明年，第一季營運較具挑戰，隨後便可望持續好轉。

南寶表示，下游下單確實較為保守、訂單能見度也縮短，不過，訂單規模沒有大幅下修，預計第一季進入庫存調整，第二季便可回升到正常水位，下半年訂單可望逐步成長。

至於中國鞋類品牌商，南寶指出，由於遇上封控政策影響本季中國訂單狀況，預計明年第一季也會進入傳統淡季，隨後幾季逐步回復正常，但仍須留意當地封控政策左右中國市況發展。

南寶第三季營收 58.67 億元，季增 4.56%、年增 39.5%，毛利率 24.2%，季增 1.4 個百分點、年增 2.5 個百分點，營益率 9.09%，季增 1.6 個百分點、年增 5.12 個百分點，稅後純益 3.7 億元，季增 19.3%、年增 219%，每股純益 3.08 元。

南寶第三季接著劑事業營收比重約 74%，鞋材接著劑則占 4 成，整體接著劑業務營收規模季增 5%、年增 47%；塗料與建財營收比重 23%，營收規模劑增 6%、年增 20%。

南寶前三季營收 164.2 億元，年增 25.4%，毛利率 23.2%，年減 0.7 個百分點，營益率 7.7%，年增 1.3 個百分點，稅後純益 14.27 億元，年增 94.5%，每股純益 11.84 元。