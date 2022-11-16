【盤中熱點】指數轉趨震盪，營運仍佳、最壞情況已過族群或成下個盤勢重點

一、匯市由升轉貶，指數轉趨震盪

巴菲特、橋水、老虎基金持有台積電的消息持續發酵，激勵本日指數早盤在開高，但連日來的強漲或使賣壓出籠，當前指數當前僅小漲 11 點，預估量約為 2934 億。

盤面貢獻漲點的多方指標依序為 (2330-TW) 台積電、(2454-TW)聯發科、(6415-TW)矽力 - KY、(2377-TW)微星、(3711-TW)日月光投控，造成盤勢壓抑的則為 (2303-TW) 聯電、(6505-TW)台塑化、(5871-TW)中租 - KY、(2308-TW)台達電、(1303-TW)南亞。

其中僅護國神山就貢獻指數漲點約莫 60 點左右，換言之若扣掉台積電，則指數為小跌的格局，也顯示盤面部分個股在歷經短線的強漲後，開始有所回落。

稍早盤前提及，近期外資回頭大買台股是推升匯率走揚的因素之一，在股匯相關性高的背景下，匯市表現也可以用以觀察股市，以本日來看隨著盤中台幣匯率由升轉貶，觀察台股當前盤面也稍稍有轉趨震盪的態勢，因此未來若匯市轉趨震盪，可能就會同步影響股市表現。

二、市場信心回復，營運佳、最壞情況已過個股成重點

連日來的強彈令市場為之振奮，但短線的強漲，KD 技術指標超過 80 呈現高檔過熱，並有鈍化現象也不免令人擔憂短期內是否會有所修正，因此可以發現即便上市半導體強彈、航運業比重下降，但在櫃電子的部分，資金有轉往生技醫療的跡象，而今比重再度來到 21%，已是連續三日超過 20% 水準，或顯示部分市場資金風險意識有所升溫。

觀察本日盤面，值得注意的是 (3515-TW) 華擎於法說會表示，預期第四季與明年第一季仍將面臨庫存去化的挑戰，但谷底已落在今年二、三季，看好營運將脫離谷底，並看好明年伺服器與工業電腦維持成長，消息一出激勵股價漲停，與先前的 (2458-TW) 義隆電、(3034-TW)聯詠、(8046-TW)南電法說完後隔日利空不跌雷同，顯示當前市場最為期待的消息或為最壞情況已過、營運仍強等個股，也因此若未來大市轉趨震盪，在市場信心回復的背景下，營運佳或者提出最壞情況已過的族群如 IC 載板、驅動 IC、記憶體產業相關個股如 (3037-TW) 欣興、(8046-TW)南電、(3189-TW)景碩、(3034-TW)聯詠、(4961-TW)天鈺、(2408-TW)南亞科、(6531-TW)愛普、(8299-TW)群聯等，就可能會是盤面值得關注的重點。

三、陪你看盤勢猜漲跌

連日來的強彈，已令指數在本日稍稍轉趨震盪，如昨日所提，短期內能否站穩半年線將會是關注的重點，而透過漲跌點貢獻排行也可以發現，本日若扣除台積電、聯發科貢獻點數，則指數已經是下跌的情況，適逢結算日，尾盤大型權值個股的表現，就會是值得留意的方向

當沖教學延伸閱讀：

1. 股價搭配「1 指標」提高當沖勝率：https://sinourl.tw/x1GX0A

2. 新手必學閃電下單術：https://sinourl.tw/EduxfY

3. 隔日沖操作條件與交易風險大公開：https://sinourl.tw/wxv7ow

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險