盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.0%報506.0元，成交3,243張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2%，16日11:33報506.0元，成交3,243張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽力-KY(6415-TW)近5日股價上漲14.88%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲17.97%。台灣加權指數上漲8.98%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+345 張
- 外資買賣超：+519 張
- 投信買賣超：-181 張
- 自營商買賣超：+7 張
- 融資增減：-31 張
- 融券增減：+16 張
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原投組報酬率
+9.18%
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投組標的成分
40%
6472
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