【盤中熱點】指數近10交易日強彈近10%，從載板大廠法說看消費性電子

一、市場轉趨樂觀，多方行情延續

1. 市場轉趨樂觀，多方行情延續

即便近期盤面強彈 500 點各技術指標已有過熱跡象，但隨著美國股市續強，台股延續多方行情，目前上漲餘兩百點，預估量為 2955 億，量能雖較上周五少，但相較於過往不到 2000 億的水準，已經有所增溫，顯示當前市場已經暫時忘卻升息所帶來的悲觀前景。

盤面上來看，帶動指數走強的個股包刮護國神山 (2330-TW) 台積電、(5871-TW)中租 - KY、(2317-TW)鴻海、(1101-TW)台泥、(6415-TW)矽力 - KY，對盤面造成壓抑的則為 (9914-TW) 美利達、(2454-TW)聯發科、(2345-TW)智邦、(2327-TW)國巨、(2891-TW)中信金等。

就漲跌來看，比起利多個股，當前市場或更加關注營運逆風族群是否有轉機，以 (6415-TW) 矽力 - KY 來說，上週五法說會公司提及，預估第四季營收衰退，庫存調整至明年上半年，而今股價大漲逾 7%，顯示市場已由悲觀利空轉為關注公司營運是否有出現曙光的情形，這就會有助於市場延續多方的行情。

2. 指數近 10 交易日強彈近 10%，短線留意過熱情況

以周線來看，指數自 10/31 日以來的 12,826 點彈至現今的 14,200 點左右，短線已強彈約莫 10%，而就成交比重圖來看，可以發現到經常與景氣相對無關，且日前回歸平均值的生技醫療，在近兩交易日比重再度攀升，櫃生技於今日比重飆升至 25%，而電子則由 78% 滑落至 62%，顯示或有部分資金由電子轉進生技醫療，同時風電族群也相當強勢，這或是短期盤面浮現過熱的訊號，倘若生技醫療比重仍舊居高不下，且大市量能並未顯著的增加，恐會影響電子族群多方行情的延續。

二、從 (8046-TW) 南電法說看消費性電子

上週四 (10) 日 IC 載板大廠南電召開法說會，公司除了表示 ABF 載板持續供不應求，近兩季會逐步開出新產能以外，也提到 BT 載板有急單開始回流，而 BT 載板是較早受到市場轉弱所影響的產品，但公司表示，近期不論是電子、記憶體或是部分行動裝置皆出現急單，儘管整體消費性產品需求仍低迷，但預期底部已經不遠，而這也與近期許多公司普遍展望的論調大致相同，而 (11) 日南電股價漲停，也帶動 ABF 載板如 (3037-TW) 欣興、(3189-TW)景碩等載板成為盤面強勢族群，因此先前受到高庫存而走疲的消費性電子相關如載板、IC 設計、記憶體等族群，就有望成為近期資金關注的焦點之一。

三、陪你看盤勢猜漲跌

短線強彈逾 10%，挑戰半年線或在等等

指數在突破箱型區間整理後，隨即在國際股市回暖下迎來一波千點強彈，就技術線圖來看近兩日連續留下跳空缺口並呈價量齊揚的格局，這對於多頭無疑是相當大的激勵，但水能在載舟亦能覆舟，如此強勢或會使多頭火種的力道耗盡，就 KD 指標來看已浮現過熱跡象，並且觀察周選擇權的支撐壓力，指數短期支撐最大量倉位位於 13,500 點，上方壓力最大量則為 14,600 點，半年線則位逾 14,500 點，離當前指數僅不到 400 點，倘若美股股市行情暫歇，則在上方半年線壓力與短期技術指標過熱的背景下，恐會使得市場再度觀望。

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