〈矽力法說〉Q4營收估衰退 庫存調整到明年上半年

PMIC 廠矽力 *-KY (6415-TW) 今 (11) 日召開法說會，董事長陳偉表示，由於客戶對年底消費節慶看法較悲觀，第四季營收估較去年同期下滑，會是最糟糕的一季，且客戶庫存調整週期比原先預期再延長至明年上半年。

陳偉指出，大客戶近期積極調節庫存，很多訂單都遞延出貨，除了消費性產品疲軟，工控產品出貨也持續下修，僅剩電動車需求較強，預計第四季與明年第一季都會處在庫存調整階段。

至於新興領域，矽力 *-KY 新品推出皆按計畫進行，汽車產品導入數量與金額逐步上升，第四季營收比重就會達到 5%，伺服器與資料中心的滲透率也持續增加，預期當市場回暖後，將挹注新成長動能。

針對晶圓成本與獲利表現，陳偉坦言，由於客戶 6 月下旬開始調節庫存，但當時已向晶圓廠投片生產，因此現有晶圓庫存相對較貴，在市場下滑過程中，也會影響毛利率，長期則仍會以維持 50% 目標為主。

陳偉也強調，公司會持續優化製程、降低成本，有助毛利率長期往樂觀方向發展，預計 Gen3 平台年底滲透率將超過 50%，明年會超過 70%，Gen4 也預計在後年開始貢獻營收。

展望明年，陳偉認為，明年營運目標仍是持續成長，將持續觀察是否可以達成每年年增 20-30% 的長期目標。