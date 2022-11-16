盤中速報 - 矽力-KY(6415)股價大漲至500.0元，漲幅達7.07%

矽力-KY(6415-TW)16日11:29股價上漲33元，報500.0元，漲幅7.07%，成交2,862張。

矽力-KY(6415-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電源管理IC 之研發設計及銷售。

近5日股價上漲14.88%，台灣加權指數上漲8.98%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+345 張
  • 外資買賣超：+519 張
  • 投信買賣超：-181 張
  • 自營商買賣超：+7 張
  • 融資增減：-31 張
  • 融券增減：+16 張

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