盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.29%報424.0元，成交486張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2.29%，09日09:18報424.0元，成交486張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

矽力-KY(6415-TW)近5日股價上漲3.57%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.63%。台灣加權指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+124 張
  • 外資買賣超：+145 張
  • 投信買賣超：-18 張
  • 自營商買賣超：-3 張
  • 融資增減：-38 張
  • 融券增減：-32 張

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