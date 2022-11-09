盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.29%報424.0元，成交486張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2.29%，09日09:18報424.0元，成交486張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽力-KY(6415-TW)近5日股價上漲3.57%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.63%。台灣加權指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+124 張
- 外資買賣超：+145 張
- 投信買賣超：-18 張
- 自營商買賣超：-3 張
- 融資增減：-38 張
- 融券增減：-32 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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8996
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