盤中速報 - 富邦媒(8454)急跌-2.38%報573.0元，成交548張

富邦媒(8454-TW)近5分K跌速2.38%，16日09:16報573.0元，成交548張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

富邦媒(8454-TW)近5日股價上漲13.55%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲4.57%。台灣加權指數上漲8.98%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,098 張
  • 外資買賣超：+1,039 張
  • 投信買賣超：+95 張
  • 自營商買賣超：-36 張
  • 融資增減：-223 張
  • 融券增減：+10 張

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