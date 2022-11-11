盤中速報 - 華擎(3515)急跌-2.27%報108.0元，成交587張

華擎(3515-TW)近5分K跌速2.27%，11日09:05報108.0元，成交587張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華擎(3515-TW)近5日股價上漲1.94%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.2%。台灣加權指數上漲3.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+128 張
  • 外資買賣超：+264 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-136 張
  • 融資增減：+195 張
  • 融券增減：+24 張

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