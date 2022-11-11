盤中速報 - 華擎(3515)急跌-2.27%報108.0元，成交587張

華擎(3515-TW)近5分K跌速2.27%，11日09:05報108.0元，成交587張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價上漲1.94%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.2%。台灣加權指數上漲3.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+128 張
- 外資買賣超：+264 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-136 張
- 融資增減：+195 張
- 融券增減：+24 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+35.10%
$13,510
原投組報酬率
+28.80%
$12,880
投組標的成分
40%
3356
20%
6533
20%
3661
10%
2727
10%