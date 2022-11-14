「拜習會」下午5點半登場 白宮盼為美中關係設護欄

美國總統拜登周一（14 日）下午將與中國國家主席習近平會面，白宮表示，拜登希望「拜習會」能修復溝通渠道，為兩國關係設立護欄，這將是拜登去年 1 月入主白宮以來，首度與習近平面對面會談。

白宮發布的資料顯示，拜登將在印尼峇里島時間下午 5 時 30 分與習近平會面，定晚間 9 時 30 分舉行記者會，並接受提問。峇里島與台灣沒有時差。

拜登與習近平預期將討論台灣、烏克蘭及北韓問題。此外，美中元首也可能討論雙邊貿易等經濟事務。

拜登周日在柬埔寨說：「我們幾乎沒有誤解，我們只需要搞清楚紅線在哪，對我們來說，未來兩年最重要的事是什麼。」

白宮國安顧問蘇利文周日表示，「拜習會」可能長達「幾個小時」。他說：「總統認為，美國和中國正在進行一場激烈競爭，但這種競爭不應惡化成衝突或對抗。我們必須負責任地管理競爭… 兩國也有可以合作的領域。」

不願具名美國官員則在周一表示，拜登將尋求為兩國關係畫底線，並以負責任、務實方式加強溝通。美國官員說，這場會談本身就有助於恢復美中正常關係。

美國官員說，拜登的目標是將誤判風險降到最低，他理解在許多方面，美中關係是最關鍵的因素。

基本上，美方淡化對這次會談的期望，將其視為第一步，而不是決定性攤牌。

美國眾院議長裴洛西訪台後，中方切斷與美國在軍事、氣候變遷等領域的工作層面合作。隨後，共軍對台灣發動史無前例的軍事演習，拜登則重申美軍將保衛台灣的承諾。