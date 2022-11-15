在俄烏同台尷尬中登場 G20高峰會公報聲明傳將譴責俄國 

20 國集團 (G20) 高峰會在各方因俄烏同台的尷尬和緊張中登場，不過知情人士透露，與會各國的外交官員已就公報措辭達成共識，將呼應最近的聯合國決議，譴責俄羅斯並要求撤軍，但也會顧及俄國疑慮。

如果領袖簽署這份聲明，將避免出現 G20 高峰會首次沒有聯合聲明的窘境，為此，措辭必須迫使俄羅斯讓步，但也顧及俄國的疑慮。

然而一名外交官員警告，在各國領袖未批准之前，一切只能算是口頭上的互相諒解。

俄羅斯總統普丁最終沒有親自出席 G20 高峰會，但處處可見俄烏戰爭的陰影，導致公衛、氣候變遷等重要議題屈居次要地位。

據悉，草擬中的聲明將呼應聯合國決議，譴責俄國侵烏並要求撤軍，同時呈現各國原本對俄烏戰爭各異的立場。其中一名消息來源透露，目前計劃使用「烏克蘭戰爭」一詞，而非俄國在烏克蘭發動的戰爭。莫斯科自始至終堅稱這是特殊軍事行動，在俄國境內若以戰爭指稱還會以刑事定罪。

與會各國也對同意應該譴責以核武為威脅的行為。俄國曾矢言使用手邊各種方法捍衛領土。

達成公報措辭，也讓主辦國印尼鬆一口氣。在峰會登場前，各方就因為疫情造成的供應鏈衝擊、以及戰爭加劇糧食和能源危機，彼此有嫌隙。

一些成員國曾反映公報措辭對俄國過於嚴厲，據說，中國官員曾經提及譴責俄國，可能導致 G20 日後對台海局勢擬定更強烈的聲明。

白宮周二拒絕透露公報可能的形式，但一名資深官員表示，他們相信高峰會將明白譴責戰爭，並將戰爭視為多國經濟苦難的根本原因，而且公報中將明白指出「大多數」G20 成員國都譴責戰爭。

目前無法得知代表與會的俄國外長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 會出席那些場合，他周一一度傳出因健康問題就醫，遭俄國斥為假新聞。

據說，拉夫羅夫將不會出席糧食和能源安全的視訊會議，而且可能提早離開，只參加少數雙邊會議。