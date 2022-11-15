康控-KY 17日起打入全額交割股並採分盤交易

上市公司第 3 季財報完成申報公告，康控 - KY(4943-TW) 因淨值過低且有繼續經營的重大不確定性，將自 17 日起打入全額交割股並採行分盤集合競價交易，至於華冠 (8101-TW) 則取消分盤集合競價交易方式，但仍維持全額交割股。

康控 - KY 因第 3 季財報顯示其淨值低於 3 元，加上遭會計師出具繼續經營能力有重大不確定的核閱報告，因此將自 17 日起改列全額交割股，同時採分盤集合競價交易方式。

至於華冠先前因被列為全額交割股，但因第 3 季財報顯示，其淨值回升至 3 元以上，但因尚未回升至 5 元，因此自 17 日起將取消分盤集合競價的交易方式，但仍改列全額交割股。

另外，隆銘綠能 (3018-TW)、中福 (1435-TW) 則是未依規定在期限內公告申報第 3 季財務報告，將自 17 日起停止買賣；如興 (4414-TW) 先前也遭改列全額交割股並暫停買賣，但因第 3 季財報無法準時申報，因此自 17 日起將暫停買賣。

證交所也指出表示，上市公司若淨值低於 3 元，或遭簽證會計師出具報告，認定經營能力有重大不確定性，經證交所列為變更交易方法或併採行分盤集合競價交易方式者，若 3 年內未能改善，將停止上市有價證券買賣；停止買賣滿 6 個月後仍無法改善將終止上市。

根據證交所統計，瑞利 (1512-TW)、東訊 (2321-TW)、科風(3043-TW)、誠創科技(3536-TW) 因淨值低於 3 元，天瀚 (6225-TW) 因淨值低於 3 元並遭會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性，經證交所列為變更交易方法(全額交割) 併採行分盤交易在案將在明 (112) 年 4 月屆滿 3 年。

證交所說，前述 5 家公司公告申報 111 年度財務報告若未能改善，將適用同細則第 50 條第 1 項第 16 款及第 17 款規定，停止其上市有價證券買賣，提醒投資人注意。